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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلق على الفيديو الشهير له ضد كهربا.. ويوجه طلبا لإدارة الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والاعلامي الرياضي، أن الفيديو الذي تحدث به على قناة نادي الزمالك، حول غرامة كهربا (كهربا يا كهربا)، لم يحدث فيه أي تجاوز.

وتابع الغندور خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "كلامي عن كهربا كان أمرا عاديا، ولم أسخر كما ردد البعض.

وأضاف خالد الغندور: "الفيديو عادي للغاية قد يراه البعض ساخرًا وهذا لم أقصده، ولكن قلت أن طالما كهربا بيكسب الفريق، لا بد أن يدفع له".

واختتم: "الأهلي من المعروف عنه المبادئ، وكنت أتمنى أن يحترم عقود اللاعبين، وعليه أن يرفض ما فعله عصام الحضري وكوليبالي، ولكنه فعل ما يغضب منه".

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