أنس أسامة: الروح بمنتخب مصر للسلة مرتفعة.. وهدفنا التأهل للمونديال| فيديو

قال أنس أسامة لاعب منتخب مصر لكرة السلة، إن المنتخب اقترب من التأهل إلى كأس العالم، والذي يستعد لخوض 3 مباريات قوية بالتصفيات أمام تونس ثم الكاميرون وأخيرًا جنوب السودان.

وأضاف أنس أسامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جنوب السودان منتخب قوي للغاية، خاصة وأن لاعبيه نشأوا في أمريكا، ويلعبون في دوريات قوية للغاية.

وأشار إلى أن مباراة جنوب السودان، هي مباراة الاعتبار، فضلًا عن أن منتخب مصر يخوض مبارياته الثلاثة بغرض الفوز، رغم أنه يكفيه الفوز في مباراتين فقط للصعود، مشددًا أن الروح مرتفعة للغاية، بخلاف الحالة البدنية الجيدة.