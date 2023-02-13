بمكياج جذاب.. أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة أسماء جلال، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت أسماء جلال عبر خاصية “الإستوري”، واضعة مكياج جذاب علي وجهها، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وتمكنت الفنانة الشابة من حصد إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهورها في أحد المشاهد بملابس الملكة كليوباترا، حيث استطاعت التأثير على جمال الصواف (محمد فراج) حتى لا يترك الفندق، وتمكنت من استدراجه إلى غرفتها "الغرفة 207".

تدور أحداث مسلسل "الغرفة 207" في فترة الستينيات من القرن الماضي، وتتمحور حول الغرفة رقم 207 في فندق "لونا"، حيث يبدأ "جمال الصواف" الذي يجسده الفنان محمد فراج، عمله الجديد كموظف استقبال في الفندق ثم تبدأ أحداث مرعبة بالظهور في حياة نزلاء "الغرفة 207"، ويجد "جمال" نفسه مسؤولاً في كشف حقيقة ما يجري في ظل الشائعات التي يسمعها عن تلك الغرفة الغامضة.