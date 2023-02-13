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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يستعد لطرح أغنية "هيجيلي موجوع"

تامر عاشور
تامر عاشور

يستعد الفنان تامر عاشور، لطرح أغنية جديدة بعنوان "هيجيلي موجوع" وهي من كلمات محمود عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

 

كما يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى يوم 3 من شهر مارس القادم داخل أحد الأندية الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المفترض أن يشارك تامرعاشور الغناء صديقه المطرب رامي جمال.
 

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ويقدم الثنائى خلال الحفل عدد من أشهر أغانيهم القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من أجدد أغانيهم التى تم طرحها مؤخرا ومنها أغنية هتوحشنا وبحبك وخايف.

 

تامر عاشور يطرح هتوحشينا 


طرح  المطرب تامر عاشور قبل قليل أحدث أغنياته باسم «هتوحشنا» على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب على طريقة السينجل.

 الأغنية الجديدة تعاون فيها تامر عاشور مع الشاعر الغنائي عمرو المصري ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر أمير محروس.

تامر عاشور الفنان تامر عاشور هيجيلي موجوع عمرو الشاذلي محمود عليم عمرو الخضري رامي جمال

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