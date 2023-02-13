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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. علي الحجار يحيي حفل غنائي بدار الأوبرا

علي الحجار
علي الحجار

يستعد الفنان الكبير علي الحجار، لإحياء حفل غنائي اليوم الاثنين بدار الأوبرا المصرية وذلك احتفالاً بعيد الحب.

وكان قد أحيا الفنان علي الحجار، ونجله أحمد، ليلة غنائية مؤثرة وعاطفية في ذكرى شقيقه الراحل الفنان أحمد الحجار الذي توفي منذ عدة أشهر بشكل مفاجيء. 

وغنى أحمد علي الحجار ووالده عدد من أغاني وألحان عمه الراحل، وسط حضور عدد كبير من الجماهير، التي حرصت على التواجد لمشاركة عائلة الحجار حالة الشجن على فقيدها. 

علي الحجار يستعد لطرح أغنية "أضحك لوجه الله"

لإحياء ذكرى عمه الراحل.. حفل مؤثر للفنان أحمد علي الحجار ووالده في ساقية الصاوي

وقال  الفنان علي الحجار  إنه مرّ قرابة 42 عاماً على أغنية "إعذريني" منذ أن أطلقها عام 1981 ومازالت تطلب منه في كل الحفلات، حتى الشباب مازالوا يطلبونها سواء في الأوبرا أو ساقية الصاوي، مؤكداً أن الأغنية كلماتها حلوة وباقية وخالدة ولذا علقت بالأذهان كل هذه السنوات.

ولفت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى أن ألبوم "إعذريني" كانت طفرة في نوعية الغناء وقتها، لأن المنتشر حينها كانت أغاني إيقاعية وليست حزينة وهي الأولى في ألحان شقيقي الراحل الملحن أحمد الحجار في التعاون معي ولحن لي 200 لحن، مكملاً: "الموجات الغنائية الحالية غيرت آذان وأذواق الناس ولكن في نفس الوقت لازالت الناس تستمع لأنغام وصابر الرباعي وهذا مؤشر جيد أن الموجات الغنائية الجديدة سواء الراب وغيرها مجرد تسلية.

علي الحجار الفنان الكبير علي الحجار عيد الحب الأوبرا المصرية دار الاوبرا المصرية أحمد على الحجار أعذريني

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