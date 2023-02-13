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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. شاهد انتظام العملية التعليمية في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في
انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظمت اليوم الدراسة في جميع مدارس الجمهورية، وسط حضور طلابي كبير، لاستئناف العملية التعليمية بـ الفصل الدراسي الثاني الذي انطلق رسميا السبت الماضي.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد اجواء انتظام العملية التعليمية في جميع المدارس 

وتكشف الصور أجواء إلتزام الطلاب والمعلمين بالوقوف في طابور الصباح ، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .

وقام الطلاب بتأدية تحية العلم وترديد النشيد الوطني ، ثم صعدوا إلى الفصول تحت اشراف المعلمين ، ليبدأوا حصص الجدول الدراسي لكل صف دراسي .

وتلاحظ إلتزام جميع الطلاب بإرتداء الزي المدرسي والالتزام بالظهور بشكل لائق يليق بالحرم المدرسي تنفيذا لتعليمات ادارات المدارس.

تحرك عاجل من التعليم لحماية مباني المدارس من "الزلازل والسيول"

و أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المدارس بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية والتقلبات الجوية و الأمطار والسيول والهزات الارضية والزلزال وغيرها من الكوارث الطبيعية التي ليست من صنع الانسان ، وذلك لتقليل خسائرها وتفادي آثارها النفسية والاجتماعية عن طريق اتباع أساليب الوقاية الملائمة.

و شددت التعليمات على جميع المدارس لضرورة وضع خطة مسبقة ومحددة الأدوار والمهام لمواجعة اثار الامطار والسيول ، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة صيانة المصارف والبلاغات وتطهير مخرات  السيول ان وجدت

كما تم التأكيد ، على انه في حالة حدوث الهزات الارضية والزلالزل ، يتم مراجعة حالة المباني والمنشآت التعليمية التي من الممكن ان تتأثر  بتلك الكوارث .

وقالت وزارة التربية والتعليم : نأمل في ضرورة تنفيذ هذه التوصيات بكل دقة داخل المنشآت التعليمية تأمينا لها وحفاظا على امن وسلامة الطلاب والعاملين بها والمتعاملين معها

انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
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