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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا لحبيبى يواصل تصدر شباك التذاكر .. تعرف على إيرادات السينما أمس

صدى البلد

شهدت الساحة السينمائية، منافسة بين الأفلام المعروضة، والتى تسعى لنيل أعلى الإيرادات فى شباك التذاكر ،ونرصد فى التقرير التالى إيرادات السينما أمس .. 

“أنا لحبيبى”

تمكن  فيلم أنا لحبيبي ، والذي تدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسي ، ويشارك فى بطولته كريم فهمي وياسمين رئيس، من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر أمس 284،196 الف جنية  .

وتصدر فيلم أنا لحبيبي المركز الأول ضمن الأعمال السينمائية التى تنافست أمس ، بعدما كان يحتل المركز الثاني ، حيث تفوق ليلة أمس على فيلم أخي فوق الشجرة لـ رامز جلال ، والذى كان يتصدر الايرادت منذ طرحه .

“نبيل الجميل أخصائي تجميل"

حقق فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” للفنان محمد هنيدى إيرادات مرتفعة ليتصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه والأفلام المعروضة في دور العرض المصرية.

وحقق الفيلم  ليلة أمس إيرادات بلغت 135،207 ألف  جنيه، في دور العرض السينمائية في مصر فقط.  

فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر وأحمد فؤاد سليم ورحمة أحمد ومحمد سلام ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم، تأليف أمين جمال محمد محرز، إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح، ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمة أحمد.

“أخي فوق الشجرة” 

حقق فيلم “أخي فوق الشجرة” إيرادات أمس بلغت 169،025 ألف جنيها والذي يشارك رامز جلال فى بطولته؛ كل من الفنانة تارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدى الميرغنى، وتأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم،

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

"المطاريد "

حقق فيلم "المطاريد" الذي يقدم بطولته الفنان أحمد حاتم أمس الأحد 84،186 جنيها .

فيلم المطاريد من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي.

تدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

“الحب بتفاصيله ”

حقق فيلم “الحب بتفاصيله” ايرادات ضعيفة أولي ايام عرضه فى دور العرض المصرية ، حيث أحتل لمركز الاخير ضمن الاعمال المعروضة.

وأكتفي فيلم “الحب بتفاصيله”، بمبلغ 4،009 ألف جنيه فقط فى أول ايام عرضه فى السينمات المصرية ، ليحتل المركز الاخير ، والذى كان يتواجد به فيلم اثنين للإيجار

كريم فهمي أنا لحبيبي نبيل الجميل أخصائي تجميل اخى فوق الشجرة المطاريد

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