أسعار جوال iphone 12 mini فى سلطنة عمان

اذا كنت من محبي جوالات آيفون الصغيرة فى الحجم فأمامك خيار بسعر مميز وهو جوال iphone 12 mini، صاحب المواصفات المميزة والسعر المعقول مع تصميم أنيق.

وصلت أسعار جوال iphone 12 mini سعة 64 جيجابايت بسعر 191 ريال عماني، وسعة 128 جيجابايت مقابل 218 ريال، وسعة 256 جيجابايت بسعر 230 ريال.

يأتى جوال iphone 12 mini بشاشة قياس 5.4 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من شاشات آيفون 11 بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

جوال iphone 12 mini

يطرح جوال iphone 12 mini معالجاً من نوع A14، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 128 و 256 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.

يقدم جوال iphone 12 mini كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

جوال iphone 12 mini

يدعم جوال iphone 12 mini بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC.

يعطيك جوال iphone 12 mini بطارية سعة 2227 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، ومتاح جوال iphone 12 mini فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض والبنفسجي.