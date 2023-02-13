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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأربعاء.. انطلاق دوري السلة للكراسي المتحركة بصالة حسن مصطفى

صدى البلد

تنطلق بعد غد الأربعاء مباريات بطولة الدور الأول من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة التي تنظمه اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي والتي تقام بصالة حسن مصطفى وتستمر حتى  18 فبراير الجاري .

يشارك في البطولة 7 فرق هي نادي دمنهور ، نادي المستقبل ، نادي المنيا ، نادي مبارك بني سويف ، جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ، نادي الفيوم ، مؤسسة الحسن .

وتقام  20 مباراة لمنافسات الرجال ومباراة واحدة فقط للسيدات في أولي تجارب اللجنة بتشجيع السيدات علي ممارسة اللعبة .

من ناحية أخرى يدخل المنتخب القومى للرجال معسكر مغلق  بعد  انتهاء بطولة الدورى ، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام بدبي خلال شهر يونيو القادم والتي ستشهد مشاركة 16 دولة للرجال تم تقسيمهم الي 4 مجموعات .

ويقع منتخب السلة للكراسى المتحركة رجال في المجموعة التي تضم منتخبات الجزائر وكندا و تايلاند .

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