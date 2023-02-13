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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وكيل تعليم بورسعيد: الأنشطة التربوية تبنى شخصية الطالب

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد الأنشطة التربوية تبنى شخصية الطالب

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم مدرسة تنيس الابتدائية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها في ثانى أيام الفصل الدراسي الثاني بحضور الدكتور هشام الجعبرى مدير عام إدارة شمال التعليمية والأستاذة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الإبتدائي المركزي.

وأشادت وكيل تعليم بورسعيد بتفعيل حصص الأنشطة التربوية مشيرة إلى أن تفعيلها يساهم بشكل مباشر في بناء شخصية الطالب وتنمي مهاراته وتوظفها في المجال الصحيح بالإضافة إلى توطيد العلاقة بين الطلاب وتعزيز المبادىء الإجتماعية من خلال التواصل المباشر بينهم.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن الأنشطة الرياضية أيضا تعد عاملا أساسيا في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب مشيرة إلى أن كل الدراسات العلمية الحديثة تؤكد على أن النشاط الرياضي المنتظم يساعد على الوقاية من الأمراض ويحسن من الصحة النفسية ويساعد على زيادة قدرة الطالب على التركيز والانتباه والإدراك.

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وأشادت وكيل تعليم بورسعيد بالحضور القوي الطلاب والتزام المعلمين والطاقم الإداري المعاون لإدارة المدرسة موجه الشكر للأستاذة مرفت تفاحة مدير المدرسة على الجهود المبذولة لاستقرار العملية التعليمية متمنية للجميع فصل ثاني دراسي موفق.

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