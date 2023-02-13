في بطولة الجمهورية.. قصة ملاكم أنهى حياة منافسه بالضربة القاضية

شهد نادي السكك الحديدية بطنطا بمحافظة الغربية، صدمة ووجيعة بين صفوف اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية للملاكمة .

كما دشنت مراحل انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة واقيمت مباراة فاصله بيت اللاعب الضحية ولاعب اخر وانتهت بخسارة الاول بالضربة القاضية ولكنه تمكن من الوقوف عقب إعلان نتيجه خسارته وطرح أرضا ونقل بواسطة سيارة إسعاف للمستشفي.

وكانت مستشفي طوارىء طنطا الجامعي استقبلت اللاعب رامز حسام 17 سنة لاعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي عقب سقوط جراء ارتجاج بالمخ أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للملاكمة والمقامة بنادي السكك الحديدية بطنطا.

وكان الملاكم الضحية قد تم إيداعه بغرفة العناية المركزة عقب تحويلة من المستشفي العسكري لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للاعب الملاكمة المذكور.



جدير بالذكر أن وفد من مديرية الشباب والرياضة تحت إشراف يسري الديب وكيل الشباب والرياضة بالغربية يرافقه الدكتور عبده ابوطالب وكيل مديرية الرياضة ولفيف من أعضاء اتحاد الملاكمة وعدد من الكوادر الرياضية للاطمئنان على حالة اللاعب المصاب وضمان تقديم الخدمات العلاجية له بصورة كاملة بسبب وجود ارتجاج ونزيف بالمخ حسب التقارير الطبية.