عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في بطولة الجمهورية.. قصة ملاكم أنهى حياة منافسه بالضربة القاضية

الملاكم ضحية بطولة
الملاكم ضحية بطولة الجمهورية للملاكمة بطنطا

شهد نادي السكك الحديدية بطنطا بمحافظة الغربية، صدمة ووجيعة بين صفوف اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية للملاكمة .

كما دشنت مراحل  انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة واقيمت مباراة فاصله بيت اللاعب الضحية ولاعب اخر وانتهت بخسارة الاول بالضربة القاضية ولكنه تمكن من الوقوف عقب إعلان نتيجه خسارته وطرح أرضا ونقل بواسطة سيارة إسعاف للمستشفي.

القرار الأصعب .. رئيس الوزراء يعلن خبرًا مهمًا بشأن مصانع غزل المحلة

وكانت مستشفي طوارىء طنطا الجامعي استقبلت اللاعب رامز حسام 17 سنة لاعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي عقب سقوط جراء ارتجاج بالمخ أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للملاكمة والمقامة بنادي السكك الحديدية بطنطا.

وكان الملاكم الضحية قد تم إيداعه بغرفة العناية المركزة  عقب تحويلة من المستشفي العسكري لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للاعب الملاكمة المذكور.

وزير البترول يبحث مع شركة إينى خطط إنتاج الغاز بالصحراء الغربية والبحر المتوسط


جدير بالذكر أن وفد من مديرية الشباب والرياضة تحت إشراف يسري الديب وكيل الشباب والرياضة بالغربية يرافقه الدكتور عبده ابوطالب وكيل مديرية الرياضة ولفيف من أعضاء اتحاد الملاكمة وعدد من الكوادر الرياضية للاطمئنان على حالة اللاعب المصاب وضمان تقديم الخدمات العلاجية له بصورة كاملة بسبب وجود ارتجاج ونزيف بالمخ حسب التقارير الطبية.

الغربية السكك الحديدية لاعب ملاكمة ينهي مستقبل رياضي ملاكم اخر بطولة الجمهورية الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب اليوم

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

إنجاز تاريخي لـ الأهلي بعد كأس العالم للأندية

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

موضوعات متعلقة

وزير البترول يبحث مع شركة إينى خطط إنتاج الغاز بالصحراء الغربية والبحر المتوسط

ترشيحاتنا

انقاذ طفلة تركية بعد 178 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. تفاصيل

نقطة مضيئة| السيسي يوجه رسالة للمصريين عن الأشقاء العرب

رئيس الوزراء يشاهد عرضًا تقديميًا لمحافظ الغربية حول المشروعات الجارية

الرئيس السيسي: مصر كانت تواجه فوضى كاملة في عام 2011.. فيديو

في بطولة الجمهورية.. قصة ملاكم أنهى حياة منافسه بالضربة القاضية

قام بتجميع السلع التموينية واحتكارها.. حبس تشكيل عصابي ينتمى للجماعة الإرهابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء وفوتوشوب.. دينا الشربيني تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

قبل عيد الحب.. ظهور صادم لقلب أحمر في الفضاء .. شاهد

بفلوس أقل.. هاني الناظر يكشف عن بدائل رخيصة لـ المشاكل الجلدية

تفاصيل إصابة محمد النني وحقيقة رحيله إلى هذا النادي

فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه الذهب وتفاصيل أسعار أعيرة المعدن الأصفر اليوم ..فيديو

أمطار وصقيع.. تحذير مهم من الأرصاد والكشف عن موعد تحسن الطقس

أنت في حفظ الله وقلبي.. رسالة طفلة سورية لوالدها من تحت الأنقاض

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ