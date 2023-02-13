تفاصيل اجتماع اللجان الرياضية بمديرية الشباب بالبحر الأحمر

عُقد اجتماع اللجان الرياضية على مستوى المحافظة، والذى أقيم بمقر نادى الغردقة الرياضي، برئاسة حسن خلف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وبحضور ابتسام حسين مدير إدارة الهيئات بالمديرية، وأعضاء اللجان الرياضية على مستوى المحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة الدعم المقدم للجان الرياضية من المديرية، والاتحاد الرياضى العام للعاملين بالحكومة، ومناقشة معوقات مشاركة اللجان بأنشطة الاتحاد وتفعيل الأنشطة الرياضية، ووضع خطة النشاط السنوي، والمعوقات التي تواجه الاتحاد الرياضى العام فى تفعيل النشاط الرياضى بكل اللجان الرياضية، ومناقشة مقترحات التطوير والتفعيل الأمثل للأنشطة بكل من اللجان والاتحاد.

وفى سياق اخر بدأت الأجهزة المختصة في محافظة البحر الأحمر تفعيل قرار منع بيع وتداول الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس قابلة للتحلل من الورق والقماش، في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، وتفعيلا لقانون تنظيم المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والذى يتضمن المادة رقم ١٨ الخاصة بحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية، والمادة رقم ٢٧ والتى تختص بتصنيع وتصدير واستيراد وتداول الأكياس وتفعيل قرار المحافظ بهذا الشأن.

وقامت لجنة من الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمرور على محلات ومطاعم منطقة ميدان الدهار ومنطقة الأتوبيس للتأكيد والتنبيه على الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على المقدرات البيئية والطبيعية الفريدة التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر والتى تعد ركيزة أساسية لصناعة السياحة البيئية.

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن والمديريات ومختلف الأجهزة بضرورة منع انتشار ظاهرة استخدام وتداول الأكياس البلاستيكية داخل مدن المحافظة، وتفعيل قرار منع تداول الأكياس البلاستيكية في الأسواق والمحال التجارية وإعادة شن حملات ولجان مكثفة لتنفيذ القرار في جميع مدن المحافظة بصفة عامة، ومدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم بصفة خاصة.