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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية عن «أساسيات الجودة الشاملة» بحميات الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، دورة تدريبية بمستشفى الحميات عن «أساسيات الجودة الشاملة»، استكمالا للخطط التدريبية التي تم وضعها بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتور هاني إبراهيم مدير إدارة التدريب بالمديرية. 

حاضرت في الدورة التدريبية، الدكتورة رانيا عزيز مدير إدارة الجودة بالمديرية، وذلك لفريق من مقدمي الخدمة بالحجر الصحي من كل أرجاء المحافظة، شملت (اطباء - صيادلة - تمريض - فني إحصاء)، حيث تم شرح تعريفات الجودة وأبعادها وكيفية تطبيقها في المنظومة الصحية، وتعريف أهمية إرضاء العميل الداخلي والخارجي، لتحقيق أهداف الجودة وسلامة وامان المريض.

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