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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقائه وفد اليونيسف.. كرم جبر: وسائل الإعلام ملتزمة بمدونة سلوك الطفل

صدى البلد

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جيريمي هوبكينز ممثل اليونيسف في مصر، بحضور المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجايا ستريجللي رئيس إدارة الإعلام من أجل التنمية، والفه طنطاوي نائب مدير إدارة الإعلام من أجل التنمية بمنظمة اليونيسف، لبحث استكمال التعاون الثنائي.


تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل بالتعاون بين منظمة اليونيسف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لوضع خطة عمل يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.


واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء، بالتأكيد على أن الشراكة بين المجلس واليونيسف قطعت شوطًا كبيرًا خاصة بعد إصدارهما مدونة سلوك الطفل والإعلام، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع بشكل كبير في جميع وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن المجلس يقوم بمتابعة تنفيذ بنود المدونة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.


وأوضح أن هناك التزاما كبيرا من جانب وسائل الإعلام بالمدونة، وأن دراما رمضان المقبل ستشهد احترامًا كبيرًا لحقوق الطفل، مشيرًا إلى ضرورة التعاون معًا للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وكيفية التعامل مع السوشيال ميديا والمنصات المختلفة.


ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، سعادته باستمرار التعاون مع اليونيسف، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على زيادة هذا التعاون، خاصة بعدما شهدته وسائل الإعلام المختلفة من التزامها ببنود مدونة السلوك، واقترح قيام المجلس بتنظيم دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين الذين يتعلق عملهم بالأطفال، بالإضافة إلى الاستمرار في تنظيم ورش العمل الناجحة، بناءً على النجاحات التي تمت مسبقًا.


فيما أكد جيريمي هوبكينز، رغبة اليونيسف لزيادة التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في إطار التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن المنظمة بدأت برنامج التعاون مع الدولة المصرية والذي بدأ في 2023 وينتهي 2027، وهناك فرصة كبيرة لوضع الرؤية التي سيتم العمل عليها خلال الـ 5 سنوات القادمة.

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