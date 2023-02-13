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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان توزع 800 لحاف على الأسر الأكثر إحتياجاً في أسوان

الأورمان توزع 800
الأورمان توزع 800 لحاف على الأسر الأكثر إحتياجاً بأسوان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان عن توزيع 800 لحاف على 800 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بقرى الرديسية والشرونة بحرى والبحيرة والعوينية التابعة لمركز إدفو، وقرى الرغامة غرب والرغامة شرق والفؤادية وإقليت التابعة لمركز كوم أمبو تزامناً مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة، وبتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفى اطار التعاون القائم بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان.

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ستر ودفا

وقال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان بأن التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا" التى أطلقتها المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان ، مؤكداً على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأضاف محمد يوسف بأن توزيع الألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددةً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من البطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأشاد يوسف بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مؤكداً على أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع فى أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل فى الصحة وأخرى فى السلع الغذائية ومؤسسات تعمل فى إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل فى قوافل العيون.

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الأكثر إحتياجاً 

وقال أن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة بعدما كانت تعمل فى جزر منعزلة أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر إحتياجاً دون إزدواجية فى توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، بأن التوزيع تم وفق خطة تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار ممدوح شعبان بأن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن أسوان تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

 

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