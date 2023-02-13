خالد الغندور ينشر تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

أعاد الإعلامي خالد الغندور نشر تشكيل نادي الزمالك في مباراة اليوم أمام سموحة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تشكيل الأبيض خلال مباراة سموحة المقرر لها في السابعة مساء اليوم، باستاد برج العرب في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.