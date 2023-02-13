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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لا يوجد خطر.. البحوث الفلكية تنفي اصطدام كويكب بالكرة الأرضية

كويكب عملاق يقترب
كويكب عملاق يقترب من مدار الأرض

نفي الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وجود اي كويكب سوف يصطدم بالكرة الأرضية خلال أيام، كما انتشر علي جميع مواقع التواصل 

 وقال إنه لا يوجد خطر علي الأرض،  وأنه لم يتم رصد أي كويكب ضخم سوف يصطدم بالأرض خلال أيام.

وأوضح القاضي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن كل فترة تظهر أخبار عن  اصطدام كويكب بالكرة الأرضية، وهذه الأخبار والشائعات تلقي رواجا كبيرا لدي أصحاب نظرية المؤامرة الذين يروجون لإخبار نهاية العالم وقيام الساعة، و نعيش الآن في فترة  انتشار شائعات عن الكرة الأرضية وأن كثير من المعلومات التي تخرج تكون غير دقيقة.

كويكب سوف يصتدم بالكرة الأرضية

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لا يوجد خطر من اصطدام كويكب بالكرة الأرضية، وأن كوكب الأرض يحيط به أجرام سماوية كثيرة داخل المجموعة الشمسية وخارجها، مضيفآ أن هناك أجسام كثيرة تسبح في الفضاء منها حجمها كبير، وأخرى صغيرة، وأن مرور مثل هذه الكويكبات ليس أمراً نادر الحدوث، وأن  كل منها في مدار خاص بها ولا يوجد آي خطر علينا نحن البشر.

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وأشار إلي أن المسافات بين الكويكبات التي تسير وتسبح في الفضاء تكون علي بعض ملايين الأميال من كوكب الأرض وعلي مسافات تكون أبعد من مسافة القمر والكرة الأرضية لذلك نأكد علي عدم وجود آي خطر علينا نحن البشر أو الكرة الأرضية من اي حدوث أو اصدام الأرض بأي كويكب.

كويكب عملاق يقترب من مدار الأرض في هذا الموعد

ويتعقب خبراء في وكالة ناسا كويكب ضخم حسبما ما نشر موقع ديلي ستار.

وتم تصنيف الكويكب الضخم الذي يبلغ عرضه أكثر من كيلومتر واحد ، والمسمى 199145 "2005 YY128"، على أنه كائن قريب من الأرض ، ومن المحتمل أن يصطدم بمدار الأرض الأسبوع المقبل.

ويقدر قياس هذا الكويكب بين 1870 و 4265 قدمًا ، مما يجعله أوسع من جسر جولدن جيت الشهير في سان فرانسيسكو ، الولايات المتحدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وسيكون على بعد حوالي 2.8 مليون ميل نحو الأرض في 16 فبراير ، مع عدم ثقة ناسا بما يكفي للتعليق على ما إذا كان سيتحطم بالفعل في مدار الأرض ويسبب أي ضرر للكوكب.

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