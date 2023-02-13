مع بدء الفصل الدراسي الثاني.. خبير يكشف لـ"صدى البلد" أبرز النصائح التربوية

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن من أبرز النصائح للعودة للفصل الدراسي الثاني بقوة وحماس وأبرز الحلول لضمان انضباط الطلاب بسير الدراسة والعملية التعليمية هو التركيز على تهيئة الطالب نفسيا وبدنيا وعقليا لعودته إلى مقاعد الدراسة بروح جديدة وحيوية عالية، والتخلص من كل الأفكار السلبية التي تؤدي إلى الفشل.

وأوضحت الخبير التربوية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن عند بدء الفصل الدراسي الثاني يجب على أولياء الأمور والطلاب القيام بعدد من الخطوات المهمة والتحضيرات الأساسية، ومنها الاستمرار فى المناقشات التى تقوم على الأمثلة وفحصها وتحليلها، وتحديد هدف للوصول إليه من خلال تعديل نتائج الفصل الدراسي الثاني، وتعديل فكرة أن الطالب يذاكر من أجل الامتحانات ويعتبرها مجرد قياس لتحصيله الدراسي خلال فصل دراسي أو عام كامل موضحًا أن هذا النوع من الاستراتيجيات ينصب في مصلحة الطلاب.

وشددت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة تواصل أولياء الأمور بشكل دائم مع المدرسين، من أجل متابعة أبنائهم فيما يخص تحصيلهم الدراسي، والسعي معا نحو تطوير تحصيلهم الدراسي.

وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى دور المعلم الذي يعتبر مكملا لدور الأسرة ولا يقل عنه أهمية حيث يمكن من خلاله تهيئة الطالب نفسيا ودراسيا داخل الفصل وتحديد أوائل الحصص بالفصل الدراسي الثاني حصص خاصة للمراجعة يتم خلالها مراجعة وتلخيص ما سبق دراسته خلال الفصل الدراسي الأول مع التركيز على الدروس الصعبة التي يرى المعلم أنها قد تقف عائقا أمام الطلاب.

ولفت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى ضرورة على عدم استخدام الشدة والعصبية مع الأبناء حتى وأن كان وقع بالتحصيل الدراسي في الفصل الدراسي الأول، بحجة الرغبة في الحصول على درجات أعلى من الفصل الأول لأن ذلك يتسبب ذلك في خيبة أمل الطفل بسبب إحساسه بأنه مقصر، موضحًا أن في هذه الحالة يجب تشجيع الطلاب على البحث والتقصي واستثمار كل طاقتهم في أوقات فراغهم حتى يمتلكوا مهارات التفكير بأنواعه المختلفة لمواكبة متطلبات ومهارات الفصل الدراسي الذي به.