أرخص SUV تقدمها شيري في مصر .. اعرف سعرها الآن

على الرغم من كسر حاجز النصف مليون جنيه، مازالت السيارة شيري تيجو 3 هي الأرخص سعرًا من فئة الـ SUV الرياضية، بين طرازات شركة شيري المطروحة في مصر، مقارنة باسعار النسخة شيري تيجو 7 وقرينتها 7 برو، وعائلة تيجو 8 ايضا.

وتقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 515 الف جنيه بدلاً من 509 ألف جنيه، بعد أن شهدت زيادة سعرية جديدة قدرها 6 الاف جنيه، لتشمل الفئة الوحيدة المطروحة من هذه النسخة محليًا.

شيري تيجو 3 موديل 2023

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 في مصر

تحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على مكيف هواء مدعوم بمخارج خلفية، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض 8 بوصة تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى مقود حركة "مالتي فانكشن"، وفتحة سقف كهربائية.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتظهر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بجنوط رياضية 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، ومدخل AUX و USB، وبلوتوث، مع مشغل اقراص CD، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا خلفية، مع 2 AIRBAGS امامي.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتعمل السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 عبر تقنية الدفع الامامي، حيث زودت بعلبة تروس أوتوماتيكية، ومحرك 126 حصانا، سعة 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، مع عزم دوران 160 نيوتن/متر.

شيري تيجو 3 موديل 2023

ويقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما زودت بمكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، وخاصية الحماية من السرقة ايموبليزر، ومثبت سرعة.