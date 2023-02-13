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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

60 دقيقة.. سموحة يضغط ليقلص الفارق أمام الزمالك

صدى البلد

مرت 60 دقيقة من لقاء الزمالك وسموحة بتقدم الأبيض بثلاثة اهداف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

في الدقيقة الثانية من عمر المباراة تدخل محمد عبد الغني لاعب الزمالك مع حسام حسن مهاجم سموحة داخل منطقة الجزاء، وطالب لاعبي الأزرق باحتساب ركلة جزاء وبالفعل عاد الحكم إبراهيم نور الدين لتقنية الـ VAR ولكن لم يحتسب خطأ واستمر اللعب بدون أي اعتراضات.

وفي الدقيقة 8 من عمر المباراة كانت هي الأخطر على مرمى الزمالك، حيث استقرت الكرة داخل منطقة الجزاء بين أقدام لاعبي سموحة في ظل عدم تمركز من الأبيض وبعد دربكة كبيرة سدد حسام حسن كرة أنقذها محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

احتسب إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك وسموحة ركلة جزاء لصالح الأبيض في الدقيقة 22 من عمر المباراة بعد ملامسة الكرة يد مدافع سموحة بعد ان تلاعب زيزو بدفاع الفريق السكندري.

وتصدى أحمد سيد زيزو للكرة وسددها بطريقة غريبة للغاية أعلى من مرمى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

توغل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بين دفاع سموحة من الجبهة اليمنى للأبيض ومرر كرة رائعة لسيد نيمار الذي مررها ببراعة لشيكابالا الذي أسكن الكرة الشباك في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

استطاع سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك من التوغل بين دفاع سموحة والوصول لمنطقة جزاء الهاني سليمان وسدد كرة مميزة ولكن تصدى لها الهاني وارتدت للخارج واستقبلها زيزو بتسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 40.

وفي الهدف الثاني استطاع زيزو من تسجيل هدف في الدقيقة 42 من رأسية سهلة لم يتمكن الهاني سليمان أن يفعل أمامها شئ.

أنقذ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك فريقه من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعد التصدي لتسديدة حسام حسن لاعب سموحة التي تمكن من تسديدها من داخل منطقة الجزاء.


ويضم تشكيل الزمالك كل من:
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع : محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.

 

ويضم تشكيل سموحة كل من :
حراسة المرمى : الهاني سليمان
خط الدفاع : شريف رضا - أحمد شوشة - محمد مغربي - أحمد حكم.
خط الوسط : أحمد جمال - محمد حليمو - أحمد مصطفي  - مصطفى سعد "ميسي"- حسين فيصل.
خط الهجوم : حسام حسن. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر صلاح ومحمد نادي ومحمد الصباحي ومحمد عصام واليا سيلا ومحمد سعيد وزياد طارق ودكوا دودو وبنيامين بواتينج .
 

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