المصري يبدأ تدريباته فى بورسعيد استعدادًا لمباراة بيراميدز

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم أولى تدريباته بمحافظة بورسعيد على ملعب فرع النادي المصري الضواحي 1 - النادي الاجتماعي استعدادًا لمباراته بالجولة التاسعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في الثاني والعشرين من فبراير الجاري.



جاء مران الفريق الأول للنادى المصري الذي قاده الكابتن حسام حسن خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بمباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا كاملة، حيث أدت تلك المجموعة مرانا خفيفا خضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء ، فيما أدى باقي اللاعبين مرانا قويا اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية ،

وخاض ثنائي المصري اسلام عطية وزياد كمال مرانا منفردا تحت إشراف الجهاز الطبي ، بينما أدى الحراس الثلاث محمود جاد وعصام ثروت ومحمد شحاته تدريبا تخصصيا تحت قيادة الكابتن سعفان الصغير.