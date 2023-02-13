ضبط 20 مخالفة خلال حملات تفتيشية على منافذ بيع السلع الغذائية بالقصير

شنت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع إدارةالتموين، ومكتب الصحة، والطب البيطرى، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية، على منافذ بيع السلع الغذائية بنطاق المدينة.

أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 20 مخالفة متنوعة بينها ضبط 4 محلات تدار بدون ترخيص نشاط، و5 محال بدون ترخيص إشغال، و9 عمال بدون شهادات صحية، و2 محضر إعدام مواد غذائية متنوعة ومجمدات.

وأكد اللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير، على الاستمرار في الحملات التفتيشية على الأسواق بصفة مستمرة، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومراجعة الإعلان عن الأسعار بكل منفذ.