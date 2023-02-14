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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نال العديد من الجوائز.. مركز الثقافة السينمائية يقيم أمسية للمخرج بشارة شكري

صدى البلد

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني  أمسية سينمائية في حب المخرج الراحل بشارة شكري  وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف الأربعاء الموافق ١٥ فبراير في تمام السادسة مساء. 

وأشارت المونتيرة منار حسني إلي البصمات الهامة التي تركها  الراحل بالسينما التسجيلية والروائية القصيرة  خلال مشواره  القصير وكان آخر أعماله فيلم " ورقة شجر" من إنتاج المركز القومي للسينما ٢٠١٧ .


ويعتبر فيلم "ورقة شجر" أحد التجارب السينمائية الشابة التى دعمها القومي للسينما  و يدور حول فتاة تستدعى ذكريات الماضى وتحاول احيائها لتكتشف أنها أحد هذه الذكريات .

فيلم ورقة شجر من إخراج بشارة شكري ، مدير التصوير مينا مينيس ، مونتاج غادة سراج ، ميكساج رامي حسين ، جرافيك أحمد السرجاني ، ديكور خالد أمين ، مدير  إنتاج محمد حمدى وآيه مختار ، منار حسني مدير عام لإدارة الإنتاج بهذا الفيلم خلال فترة إنتاجه.

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وحصل الفيلم علي العديد من الجوائز بالمهرجانات الدولية ومنها جائزة أفضل فيلم بمهرجان (ريتروافان  جارد فينسيا) ٢٠١٨ وجائزة جودي لأفضل مخرج بمهرجان سبيف الدولي، هذا إلى جانب أكثر من عشرين جائزة دولية.

يذكر أن  الفعاليات المقامة  بمركز الثقافة السينمائية تحت أشراف   الكاتبة أمل عبد المجيد  مدير مركز الثقافة السينمائية.


ويعقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها الكاتبة أمل عبد المجيد بحضور المونتيرة منار حسني ووالدة وعائلة الراحل  ولفيف من الفنانين والمخرجين من أصدقاء ومحبي المخرج الراحل .

جدير بالذكر أن الأمسية تقام في تمام السادسة مساء الأربعاء  الموافق ١٥ فبراير بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف ..الحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما

المهرجانات وزيرة الثقافة المركز القومي للسينما الثقافة السينمائية المهرجانات الدولية المركز القومي القومي للسينما

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