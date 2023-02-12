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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الثقافة تشدد على سرعة الانتهاء من تطوير مركز الحرية للإبداع

وزيرة الثقافة ومحافظ
وزيرة الثقافة ومحافظ الاسكندرية يتفقدان مركز الحرية للإبداع

أجرت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، جولة بمركز الحرية للإبداع بشارع فؤاد، حيث تفقدا المبنى بالكامل وقاعات التدريب والعرض المسرحي.

وأكدت الوزيرة، على عراقة المبني التاريخ ، مؤكدة على ضرورة سرعة الانتهاء  من تطوير المبني بالشكل الذي يليق به ليتناسب مع رؤية وزارة الثقافة  في تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية ترقي بالمجتمع المصري، وذلك بحضور الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة إيناس دياب رئيس مركز الحرية للإبداع.  

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من جانبه، أكد  محافظ  الإسكندرية، على المكانة التاريخية والثقافية لمركز الحرية للإبداع وما  ويتميز به من مكانة كبيرة فهو  أول المراكز الثقافية التي أٌنشأت في جمهورية مصر العربية و ملتقى ثقافي  لأهالي الإسكندرية من الأدباء والعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة من المثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية والفنية.

وأكدت وزيرة الثقافة ، خلال جولتها التفقدية،  علي ضرورة تدعيم مكتبة مركز الحرية للإبداع بأحدث الإصدارات الخاصة بالأطفال وخاصة إصدارات المبدع الصغير التي لاقت رواجا كبيرا  خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

وفي ختام الزيارة، أشاد محافظ الإسكندرية ، على ما تقوم به وزارة الثقافة من إنجازات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء للهوية المصرية٬ و الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعي مبتكر يساعد في تنمية الموهوبين والمبدعين، إضافة إلي تعزيز مكانة قوة مصر الناعمة وتحقيق ريادتها على الخريطة الثقافية العالمية. في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما قدمت وزيرة الثقافة الشكر  لمحافظ الإسكندرية على دعمه الدائم للثقافة والمثقفين بمدينة الثغر .

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