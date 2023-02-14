كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والصينيين يخططون لبدء أول محادثات مباشرة بعد أزمة التجسس

يدرس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لقاء الدبلوماسي الصيني الكبير وانج يي في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يبدأ الأسبوع الجاري، في أول محادثات مباشرة بينهما بعد أن أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه بالون تجسس صيني ووقالت المصادر إن الأجسام الطائرة الأخرى.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أجل بلينكين رحلة كانت مقررة إلى بكين بسبب ما وصفه بانتهاك غير مقبول لسيادة الولايات المتحدة ومجالها الجوي من خلال بالون مراقبة صيني أُسقط في وقت لاحق قبالة سواحل كارولينا الجنوبية في 4 فبراير.

ويقول الجيش الأمريكي إنه أطلق النار منذ ذلك الحين. أسفل ثلاثة أجسام أخرى مجهولة الهوية تحلق فوق أمريكا الشمالية.

وتسبب اقتحام المنطاد في المجال الجوي الأمريكي في غضب في واشنطن ، حيث انتقد السياسيون الجيش والرئيس جو بايدن لفشلهم في إسقاطه عندما ظهر لأول مرة.

ولكنه أثار أيضًا تساؤلات حول متى قد يعقد البلدان ، وكلاهما حريص على ضخ الاستقرار في العلاقات المضطربة ، اجتماعات رفيعة المستوى لاحقًا.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن لقاء بين بلينكين ووانغ ممكن في مؤتمر ميونيخ الذي يستمر من 17 إلى 19 فبراير.

وقال مصدر ثان إن ذلك ممكن لكن لم يتم تأكيد أي شيء.

ويقول مسؤولون ومحللون إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مارس في الهند سيكون فرصة أخرى ، حيث من المتوقع حضور كل من بلينكين ووزير الخارجية الصيني تشين جانج.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيريها الياباني والكوري الجنوبي ، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان إنه ليس لديها ما تعلنه عن اجتماع محتمل بين بلينكن ووانغ يي في ميونيخ لكنها لم تستبعد ذلك.

وقالت: 'كما قال الوزير بلينكين باستمرار ، وكما قال لوانغ يي - كما قال الجميع لجمهورية الصين الشعبية - نحن منفتحون على الحوار عندما يكون في مصلحتنا القيام بذلك ونعتقد أن الظروف مناسبة' ، قالت. في اشارة الى جمهورية الصين الشعبية.

واضاف “أعلم أنه كان هناك تقرير عن اجتماع محتمل في ميونيخ ، لكن ليس لدي ما أعلنه اليوم”

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في مؤتمر صحفي دوري إن واشنطن 'تقيم دائما خيارات الدبلوماسية'.

واضاف 'يجب أن أترك جمهورية الصين الشعبية تتحدث إلى السفر المحتمل لوانغ يي. ستكون لدينا فرصة للتحدث إلى السفر المحتمل للوزير بلينكين ، لكن يمكنني أن أخبرك في الوقت الحالي أنه لا يوجد اجتماع بين الوزير بلينكين وكبير وقال مسؤول في جمهورية الصين الشعبية '.

وأشارت سفارة الصين في واشنطن إلى إيجاز لوزارة الخارجية الصينية تم خلاله الإعلان عن خطة وانغ لحضور مؤتمر ميونيخ ، لكن لم يتم ذكر أي خطة للقاء بلينكين.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأسبوع الماضي إلى أن بلينكين أجّل زيارته للصين ، ولم يلغها أو يقسم على إجراء اتصالات رفيعة المستوى في المستقبل مع الصين.

وردت الصين بغضب على مزاعم التجسس لواشنطن ، قائلة إن المنطاد كان مركبة أبحاث مدنية واتهمت واشنطن بالنفاق.

وقالت يوم الاثنين إن بالونات أمريكية عالية الارتفاع حلقت فوق مجالها الجوي دون إذن أكثر من عشر مرات منذ بداية عام 2022 وهو ما نفاه البيت الأبيض.

ووصف دانيال راسل ، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون شرق آسيا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ، ميونيخ بأنها 'مكان واضح لإجراء نقاش شخصي رفيع المستوى تمس الحاجة إليه.'

وقال 'لا شك أن الجانبين يبحثان في هذا الأمر بهدوء'. 'لكن لا يريد أي من الجانبين التعامل مع الجدولة في مرمى اهتمام وسائل الإعلام ، ويتعامل كلا الجانبين مع حالة عدم اليقين المتعلقة بالدراما المتعلقة بالبالونات.'