بلينكين: سنقدم لتركيا كل ما تحتاجه وليس عليهم سوى إبلاغنا

أجرى وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اتصال مع نظيره التركي جاويش اوغلو اكد خلاله أن الاستجابة الأمريكية الأولية للزلزال انطلقت

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان “سنقدم لتركيا كل ما تحتاجه وليس عليهم سوى إبلاغنا بما يحتاجونه”

وقال بايدن في بيان نشره البيت الابيض “أشعر أنا وزوجتي جيل بقلق بالغ إزاء خبر الزلزالين المدمرين اللذين تسببا بمقتل الآلاف في تركيا وسوريا”

وأضاف “تعمل إدارتي عن كثب مع تركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقد قمت بتوجيه استجابة أمريكية فورية”

وتابع “قد تواصل مسؤولون أمريكيون رفيعي المستوى مع نظرائهم الأتراك بشكل فوري بناء على توجيهاتي للبدء بدعم جهود البحث والإنقاذ التركية والاستجابة لاحتياجات المصابين والمشردين عقب الزلزال”

كما يستجيب الشركاء في المجال الإنساني الذين تدعمهم الولايات المتحدة في سوريا إلى الدمار هناك.

واختتم بايدن “قلوبنا اليوم مع من خسروا أحباءهم وتدمرت منازلهم وأعمالهم أمامهم ونقدم لهم أحر التعازي”