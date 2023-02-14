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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج محمد حماقي: حكاية «الزيارة» تتناول الطلاق بشكل مختلف

محمد حماقي
محمد حماقي

كشف محمد حماقي مخرج حكاية الزيارة، ضمن مسلسل في كل أسبوع حكاية، الجديد الذي تتناوله الحكاية، خصوصا أنها تناقش قضية الطلاق التي قدمت في أكثر من عمل فني.

وقال: "حرصنا على أن نقدم تناولا مُختلفا للقضية بعيدا عما تم تناوله سابقا، ونقدم كل وجهات النظر من كل الأطراف، وتأثيرها عليهم جميعا وكيفية تعايشهم بعد أخذ تلك الخطوة.

وفي سياق متصل، التقت عدسة صدى البلد بالفنان محمد جمعة والطفل آدم وتحدثا عن كواليس تحضيرهم لحكاية الزيارة ضمن مسلسل في كل أسبوع حكاية، والصعوبات التي واجهتهم، وكيف كانت الأجواء بينهم في التصوير.

محمد جمعة يكشف كواليس تعاونه مع الطفل آدم في حكاية "الزيارة"

حكاية الزيارة.. المخرج محمد حماقي: لم أجد صعوبة في التعامل مع الطفل آدم

شهدت الحلقة الثالثة من حكاية الزيارة ضمن مسلسل في كل أسبوع حكاية المذاع عبر قناة cbc تدهور علاقة خالد (محمد جمعة)، بزوجته وعد (نهى عابدين) إلى أن تصل للطلاق، وبالتالي يقع الزوجان في خلاف كبير على الطفل آدم ومن الذي سيأخذه للعيش معه، ويبدأ الطفل آدم الذي يعيش مع جدته أم والدته والتي تجسدها (حنان سليمان)، في السؤال عن والده خالد (محمد جمعة).

وتنتهي الحلقة الثالثة بصراع بين الزوجين، ينتهي بأن يأخذ خالد قرارا مصيريا، وهو أن يعيش معه آدم بعيدًا عن والدته.

وانتهت الحلقة الثانية بمشهد خالد ووعد يجلسان أمام المأذون لتنفيذ إجراءات الطلاق؛ ويحاول خالد التراجع عن هذا القرار ويرجو وعد بأن تفكر مرة أخرى دون جدوى؛ فيستسلم لرغبتها.

حكاية الزيارة

“الزيارة” هي الحكاية الرابعة من مسلسل “في كل أسبوع حكاية”، الحكاية بطولة محمد جمعة ونهى عابدين وناردين عبد السلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمي وعمرو عبد العزيز والطفل آدم، تأليف مصطفى جمال هاشم و منة عبيد، وإخراج محمد حماقي.

محمد حماقي نهى عابدين حنان سليمان قضية الطلاق التعامل مع الطفل المخرج محمد حماقي مسلسل في كل أسبوع حكاية

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