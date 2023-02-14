عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال iphone 12 في السعودية

جوال iphone 12
جوال iphone 12

بالبحث فى قائمة جوالات iphone لاقتناء إصدار منها بسعر معقول ومواصفات قوية، ستجد جوال آيفون 12 على أولوية القائمة لما يوفره لك من متطلبات استخدامك.

وصلت أسعار جوال iphone 12 سعة 64 جيجابايت بسعر 2400 ريال سعودي، وسعة 128 جيجابايت مقابل 3200 ريال، وسعة 256 جيجابايت بسعر 4550 ريال.

يأتى جوال iphone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من شاشات آيفون 11 بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

جاء جوال iphone 12 بمعالج من نوع A14، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 128 و 256 و جيجابايت، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوي.

جوال iphone 12

يقدم جوال iphone 12 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

يعمل جوال iphone 12 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC.

جوال iphone 12

يمتلك جوال iphone 12 بطارية مميزة سعة 2815 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

تستطيع شراء جوال iphone 12 فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض والبنفسجي.

iPhone آيفون جوال iphone 12 iPhone 12 ريال سعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

بعد الزلزال المدمر.. ظاهرة غريبة تشهدها تركيا.. تفاصيل

بعد حكم ببراءة زوج نانسى عجرم.. أول تعليق من محامية القتيل محمد الموسى

موضوعات متعلقة

أسعار جوالات iphone 14 plus في السعودية

سعر جوالات iphone 13 mini في قطر

أسعار جوال iphone 12 mini فى سلطنة عمان

سعر جوال iphone 14 في البحرين

سعر جوال iphone 13 فى الكويت.. صور

أسعار جوالات iphone 12 فى الإمارات

سعر جوال iphone 11 في المملكة العربية السعودية

دوّر في موبايلاتك القديمة.. لو لاقيت نوكيا 3310 سعره 40 ألف جنيه

ترشيحاتنا

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

دعاء للميت في العشر الأواخر من رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة

واشنطن تكثف جهودها لحل لغز الأجسام الطائرة مع تنامي الاحتكاك بالصين

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

مسلح يفتح النار في جامعة ولاية ميتشيغان ويقتل أحد الأشخاص

هل يجوز في الحج الصيام بدلا من نحر الهدي؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

هل ميجان حامل؟.. مفاجأة لملك بريطانيا في عيد الحب

الأشخاص الأكثر توافقا في عيد الحب .. اعرف من برجك

ماتت رغبتي..مذكرات طفلة فوق أنقاض زلزال سوريا تعكس المأساة..ماذا كتبت؟

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ