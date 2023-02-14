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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحد الأدني 12 عاما.. إعلان عاجل من السعودية بشأن ترتيبات موسم الحج

موسم الحج
موسم الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدني لعمر من سيسمح لهم بأداء فريضة الحج هذا الموسم هو 12 عاما، وأن الأولوية ستكون لمن لم يسبق له الحج من قبل.

وقال حساب "العناية بالمستفيدين" التابع للوزارة، عبر تويتر، "حياكم الله.. الحد الأدنى لمن سيتم 12 سنة في 1/12/1444 هـ.. دمتم بخير".

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أعلنت إلغاء تطبيق اعتمرنا واقتصار الخدمات على تطبيق نسك، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية.

وفي وقت سابق، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة نسك الخيرية للحج والعمرة التابعة لوزارة الحج والعمرة، مع الهيئة العامة للأوقاف بهدف الإسهام في دعم وتعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يرفع جودة الخدمات، ويساعد في إثراء تجربتهم الدينية لأداء نسكهم بطمأنينة ويسر.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تطبيق وبطاقة الحاج الذكي الهادفة إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وهي عبارة عن بطاقة مجانية ذكية وآمنة بلا تلامس تتضمن جميع المعلومات الشخصية والسكنية والمعلومات الصحية لحاملها مرتبطة بتطبيق الحج، وتشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ المشروع ومتطلباته، وفق خطة زمنية، ومؤشرات الأداء.

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