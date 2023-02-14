سوريا .. اشتباكات بين الجماعات المسلحة في ريف إدلب بسبب مساعدات الزلزال

أفادت صحيفة الوطن بوقوع اشتباكات بين الجماعات المسلحة في ريف إدلب بسوريا بسبب الخلاف على الاستيلاء على المساعدات المقدمة لمتضرري الزلزال.

وأقلعت الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة من مطار الملك خالد الدولي متوجهة إلى مطار حلب الدولي بسوريا تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و 322 كيلو جراماً.



وحسب وكالة الأنباء السعودية يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

وشهد معبر جوسيه الحدودي مابين سوريا ولبنان وصول قافلة مساعدات لبنانية في ريف القصير جنوب غرب حمص مقدمة من نادي الهرمل الثقافي الرياضي ومدرسة عقول حرة تحت شعار (الإنسانية تجمعنا) .

ووصلت طائرة إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل على متنها 26 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية للأهالي المتضررين.

ووصلت أيضا ، طائرة مساعدات إغاثية من منظمة اليونيسيف قادمة من كوبنهاغن في الدنمارك إلى مطار دمشق الدولي لدعم متضرري الزلزال.