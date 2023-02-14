إلى حبيبي.. جورج وسوف يهدي نجله الراحل أغنية نص عمري

طرح المطرب جورج وسوف اغنيته التي اعدها خصيصا لنجله الراحل عبر حسابه على انستجرام.

وكتب جورج:" الي حبيبي وديع نص عمري اغنية لروحك بذكرى الاربعين سرقت الحب من عيده.

رحل الابن الأكبر للفنان جورج وسوف «وديع» بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ مؤخرًا، ومكوثه بالعناية المركزة.

وكان الابن الأكبر لـ جورج وسوف «وديع» أصيب بنزيف داخلي مؤخرًا، بعدما أجرى عملية جراحية لتصغير المعدة، ونقل على إثرها للعناية المركزة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت جريدة وموقع النهار اللبنانية، تفاصيل معاناة ابن جورج وسوف، قبل ساعات من وفاته، حيث تعرض للإغماء وتم نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة بشكل عاجل، بعد إصابته بنزيف داخلي، وتطلب نقل دم له.