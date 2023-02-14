مصاب بالسرطان.. جامعة خاصة ترفض تأجيل الامتحان لطالب من أجل العلاج

كشفت السيدة غادة، كواليس إصابة ابنها، الذي يدرس في إحدى الجامعات الخاصة بكلية طب الأسنان، بمرض السرطان، وتعنت الجامعة ضده ورفضها منحه استثناءً من الامتحان؛ وتأجيله بغرض تلقيه العلاج.

وقالت والدة الطالب المُصاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن ابنها يتلقى العلاج منذ 5 سنوات، ومنذ 3 سنوات بدأ بتلقي العلاج الكيماوي، مؤكدة أنه كان يبلغ الجامعة قبل تلقيه جرعة الدواء حتى لا يؤثر ذلك على موعد تأديته الامتحانات.

وأضافت السيدة غادة، مساء اليوم الثلاثاء، أن ابنها كان يترك العلاج، أحيانًا، من أجل الامتحان، ومرة أخرى يترك الامتحان من أجل تلقي العلاج؛ وهو لا زال لم يؤد الامتحانات في 3 مواد دراسية، حتى الأن، وتأخر عامًا عن دراسته؛ مؤكدة أن ذلك رغم أنه قدّم للجامعة ما يُثبّت مرضه؛ وهو ما رفضه عميد الجامعة.

وأوضحت والدة الطالب المُصاب، أن الجامعات الخاصة تقوم بالتأمين على الطالب المُقيد لديها، وتعالجه على نفقتها الخاصة، مؤكدة أن هذه الجامعات تُقدّم لجنة خاصة من أجل الظروف الصحية لأي طالب، مؤكدة أن الأسرة تواصلت مع المسؤولين بالجامعة الذين رفضوا استثناء حالة نجلهم من مواعيد الامتحانات.

ولفتت السيدة غادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إلى أن حالة ابنها الصحية، حاليًا، سيئة، مؤكدة أنه أدى العمرة في السعودية، وهو محجوز، حاليًا، في مستشفى الملك عبد الله بمكة المُكرمة، وخرج اليوم من مرحلة العزل.