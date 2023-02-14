إصابة سيدة في سقوط أجزاء من عقار بالعجمي لسوء حالة الطقس

شهدت منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، سقوط أجزاء من مسجد، أسفر عن إصابة سيدة ثلاثينية أثناء مرورها بالمنطقة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تضرب المنطقة حاليًا.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا بإصابة سيدة ثلاثينية عقب سقوط أجزاء من مسجد عليها أثناء مرورها بجوار المسجد بسبب سوء الاحوال الجوية.

وبالمعاينة، تبين سقوط «حلية» جبس ضمن الحلى المتواجدة في المسجد بسبب عوامل التعرية نتيجة سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية، وذلك أثناء مرور إحدى السيدات، مما تسبب في اصابتها وجري نقلها للمستشفي ويجري متابعة الحالة وكذلك الوقوف علي سبب سقوط هذا الجزء.

السيدة المصابة تدعي «نهى. م» 39 عام ، تصادف مرورها بجوار المسجد أثناء الانهيار مما ادي الي اصابتها وجري نقلها لاحدي المستشفيات القريبة.

وتشهد الإسكندرية أمطار غزيرة وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ضمن موجة من حالة عدم استقرار فى الطقس تدخل يومها الخامس.