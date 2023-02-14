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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الزلزال المدمر..العراق ترسل 90 ألف طن من النفط تضامنا مع سوريا وتركيا

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أعلنت الحكومة العراقية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، من المكتب الأعلامي للرئاسة ونقلته وكالة انباء العراق "واع" أنه سيقدم 90 ألف طن من النفط إلى سوريا وتركيا، وذلك تعبيرا عن تضامنه مع البلدين في أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق منهما.

وقال البيان إن الحكومة وافقت وصادقت على قرار تقديم 30 ألف طن من النفط خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.


وأضاف البيان أن وزارة البترول العراقية ستقدم هذه الكمية من النفط الغني بالكبريت لتركيا تعبيرا عن التضامن معها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.


وقال البيان إن الوزارة ستقدم أيضا 60 ألف طن من النفط الغني بالكبريت أيضا إلى سوريا، التي شهدت دمارا كبيرا جراء الزلزال المدمر.


ويذكر أنه في السادس من فبراير ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وأسفرعنه مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.


وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

 

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