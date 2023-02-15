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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي رفقة كلابه : «عيد حب سعيد.. سوري ياهنا» |شاهد

احمد فهمي
احمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه عدة صور جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهر فهمي في الصور رفقة كلابه يحتفل بعيد الحب.

 

وعلق أحمد فهمي: "عيد حب سعيد، سوري ياهنا".

ونشر الفنان أحمد فهمى صورة من كواليس مسلسل “سره الباتع” مع المخرج خالد يوسف وأحمد السعدني وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

 

وقال أحمد فهمى: “‎مسلسل #سره_الباتع #رمضان2023.. إن شاء الله مسلسل كبير يليق بيكم.. ‎إنتاج: سينرجي (تامر مرسي).. ‎إشراف عام : حسام شوقي.. ‎قصة: يوسف إدريس.. ‎إخراج : خالد يوسف”. 

 

أبطال مسلسل «سره الباتع» 

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين؛ العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، ونجلاء بدر، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، وهالة صدقي، وأحمد وفيق، ومنة فضالي، وأحمد عبد العزيز، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، وآخرين من الفنانين المصريين والعرب. 

أحمد فهمي فرج أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد

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