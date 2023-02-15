وزير الدفاع الأوكراني يكشف اعتزام بلاده تطوير شراكة شاملة مع أوروبا

كشف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الأربعاء اعتزام بلاده تطوير شراكة شاملة مع أوروبا في صيغة الأمن الجماعي.



وقال ريزنيكوف - في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "إن أوروبا هي المساحة الأمنية الوحيدة التي لن تكون كاملة ولن تحظى بالحماية بدون أوكرانيا. إنني سعيد لأن هذا النهج يكتسب المزيد والمزيد من المؤيدين "، وذلك عقب اجتماع لوزراء دفاع الناتو، عقد بمشاركة ريزنيكوف.



وأضاف "لقد قدمت أوكرانيا بالفعل مساهمة كبيرة لمستقبل أوروبا الآمن، ويتفهم الشركاء ذلك".. مشيرا إلى أن الإشارة الرئيسية التي نتلقاها اليوم هي تقديم المساعدة والدعم لأوكرانيا.

