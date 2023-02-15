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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: افتتاح فرعين بشعبة التمريض بالمعاهد الفنية الصحية و4 مدارس فنية آخرين

د حسام عبدالغفار
د حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح فرعين بشعبة التمريض بالمعاهد الفنية الصحية، و4مدارس ثانوية فنية للتمريض خلال العام الدراسي الحالي (2022/2023) ، وذلك في إطار دعم التعليم الفني الصحي والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إفتتاح شعبة تمريض الأحرار كفرع تابع للمعهد الفني الصحي بالزقازيق، وشعبة تمريض الماترنتيه كفرع تابع للمعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إلى أنه  جاري افتتاح 3مدارس ثانوية فنية للتمريض، وهم (مدرسة ثانوية فنية للتمريض بنين بالإسكندرية، ومدرسة ثانوية فنية للتمريض بنات في القليوبية ، ومدرسة ثانوية فنية للتمريض بنات بكفر الشيخ)  بالإضافة إلى افتتاح فصل للبنين بمدرسة بلطيم الثانوية الفنية للتمريض بكفر الشيخ.

من جانبها، أشارت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد المدراس الثانوية الفنية للتمريض خلال العام الدراسي الحالي وصل 368مدرسة، بإجمالي 45562 طالب بمختلف المحافظات، مشيرة أنه  جاري بحث زيادة عدد المدارس الثانوية الفنية للتمريض، بالإضافة إلى التوسع فى عدد الفصول الدراسية وزيادة الكثافة العددية بها ، طبقاً للسعة الاستيعابية، وتوفير التجهيزات اللازمة.

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