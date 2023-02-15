مطالبات في فرنسا بالتوقف عن مساعدة أوكرانيا والانسحاب من الناتو في أسرع وقت





نظم المواطنون الفرنسيون مظاهرات واسعة النطاق احتجاجًا على مساعدة فرنسا لأوكرانيا بالسلاح في العاصمة باريس.

ودعا المواطنون الحكومة الفرنسية بالانسحاب من الناتو في أسرع وقت ممكن، والتوقف عن إرسال أسلحة لأوكرانيا. وذلك حسبما ذكر موقع جلوبال تايمز الصيني.

وخلال تلك المظاهرات الاحتجاجية، قطع رئيس حزب باتريوت الفرنسي علم الناتو فيما هتف المتظاهرون "توقفوا عن تسليح أوكرانيا! ماكرون، هذا الصراع، لا نريده".

وفي الوقت ذاته، قدم أكثر من 330 ألف شخص في ألمانيا التماسات، مطالبين فيها بوقف زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ومع ذلك، أكدت وزارة الدفاع الألمانية أمس، أن ألمانيا بدأت تدريب الجيش الأوكراني على تشغيل دبابة القتال الرئيسية "ليوبارد 2".