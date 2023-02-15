التموين: 2235 محلا تجاريا مشتركا بالأوكازيون

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول عدد المحال المشاركة في الاوكازيون الى 2235 محل ‏متنوع ما بين ملابس ومستلزمات المنازل والمصنوعات ‏الجلدية واجهزه كهربائية.

وصرح أحمد كمال ، ‏المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنه تلقى تقريرا من الإدارة العامة للمعاملات التجارية.

‏وافاد التقرير الوارد له وصول نسب التخفيضات ‏في التصفية الموسمية الأولى الاوكازيون الى الـ 50% في ‏الكثير من المحال المشاركة.

واكد المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير ان المديريات ما زالت تفتح ابوابها امام ‏الراغبين بالاشتراك في الاوكازيون بتقديم المستندات ‏المطلوبة للمشاركة به.

واضاف ان الدكتور ‏‏علي المصيلحي - وزير التموين والتجارةالداخلية، يتابع ‏يوميا التخفيضات الموجودة بالاوكازيون والحملات التي ‏تٌسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها والتزام ‏المحال المشاركة بالاوكازيون بالتخفيضات ووضع سعرين ‏على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون.

ويذكر ‏ان الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، كان قد اصدر قرارا ببدء التصفية ‏الموسمية الأولى الاوكازيون في السادس من الشهر الجاري.‏