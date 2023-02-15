عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: 2235 محلا تجاريا مشتركا بالأوكازيون

أوكازيون
أوكازيون

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول عدد المحال المشاركة في الاوكازيون الى 2235 محل ‏متنوع ما بين ملابس ومستلزمات المنازل والمصنوعات ‏الجلدية واجهزه كهربائية.

 

وصرح أحمد كمال ، ‏المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنه تلقى تقريرا من الإدارة العامة للمعاملات التجارية.

التموين : ننفق 54 مليار جنيه على دعم الخبز

لزيادة إنتاج القمح | طلب عاجل من رئيس أكاديمية البحث العلمي لوزارة التموين

 ‏وافاد التقرير الوارد له وصول نسب التخفيضات ‏في التصفية الموسمية الأولى الاوكازيون الى الـ 50% في ‏الكثير من المحال المشاركة.

واكد المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير ان المديريات ما زالت تفتح ابوابها امام ‏الراغبين بالاشتراك في الاوكازيون بتقديم المستندات ‏المطلوبة للمشاركة به.

واضاف ان الدكتور ‏‏علي المصيلحي - وزير التموين والتجارةالداخلية، يتابع ‏يوميا التخفيضات الموجودة بالاوكازيون والحملات التي ‏تٌسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها والتزام ‏المحال المشاركة بالاوكازيون بالتخفيضات ووضع سعرين ‏على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون.

ويذكر ‏ان  الدكتور  علي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، كان قد اصدر قرارا ببدء التصفية ‏الموسمية الأولى الاوكازيون في السادس من الشهر الجاري.‏

وزارة التموين والتجارة الداخلية الأوكازيون الشتوي 2023 مال واعمال اخبار مصر الدكتور علي المصليحي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

عرض ضخم من ميلان.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة بشأن لاعب الأهلي

حكم تأخير غسل الجنابة تكاسلاً .. الأزهر للفتوى يرد

بعد تحركها أمس.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

صقيع مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المناطق

موضوعات متعلقة

التموين تكشف أهمية المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية

ترشيحاتنا

كابوس متواصل.. سان جيرمان يفشل بالفو امام بايرن ميونيخ أخر 7 مواجهات

بلال علام يعلن رحيله عن التعليق بقنوات أون تايم سبورتس

النرويج ترفض قرار الاحتلال بــ"شرعنة" بؤر استيطانية

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث ملفات هامة

التموين: 2235 محلا تجاريا مشتركا بالأوكازيون

مباحثات بين الإسكان والتمويل الأمريكية لعرض مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامين د يزيد من فرصة الولادة الطبيعة.. دراسة توضح

ديك ينهي حياة مربيه في أيلندا.. ماذا فعل؟

دراسة حديثة تحذر من تناول نوع عصير شائع: يسبب مشاكل بالقلب

استمرار حالة الطوارئ.. هل يتسبب الطقس السيئ في توقف الحياة بالإسكندرية؟

فيديو

أم تحتجز ابنتها وتقيدها بالسلاسل في البرازيل.. شاهد

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ