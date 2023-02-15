التموين: 2235 محلا تجاريا مشتركا بالأوكازيون

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول عدد المحال المشاركة في الاوكازيون الى 2235 محل متنوع ما بين ملابس ومستلزمات المنازل والمصنوعات الجلدية واجهزه كهربائية.
وصرح أحمد كمال ، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تلقى تقريرا من الإدارة العامة للمعاملات التجارية.
وافاد التقرير الوارد له وصول نسب التخفيضات في التصفية الموسمية الأولى الاوكازيون الى الـ 50% في الكثير من المحال المشاركة.
واكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ان المديريات ما زالت تفتح ابوابها امام الراغبين بالاشتراك في الاوكازيون بتقديم المستندات المطلوبة للمشاركة به.
واضاف ان الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارةالداخلية، يتابع يوميا التخفيضات الموجودة بالاوكازيون والحملات التي تٌسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها والتزام المحال المشاركة بالاوكازيون بالتخفيضات ووضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون.
ويذكر ان الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد اصدر قرارا ببدء التصفية الموسمية الأولى الاوكازيون في السادس من الشهر الجاري.