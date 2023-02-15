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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى تكشف تفاصيل فيلمها الأخير معالي ماما.. فيديو

الفنانة بشرى
الفنانة بشرى

قالت الفنانة بشرى ، إنها تحب المهرجانات التي ترتبط بالأماكن السياحية والأثرية مثل ما حدث في مهرجان الأقصر ، وبالإضافة إلى أن هذا المهرجان اتسم بالكفاح والجهد من صناع السينما والقائمين على المهرجان ، بالإضافة إلى إقامة الندوات التي تناقش قضايا السينما، مضيفة أن عرض الأفلام من الدول الأفريقية خلق العديد من الجسور الثقافية بيننا وبين الأشقاء في إفريقيا.

وأضافت بشرى ، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج 8  الصبح، أنها استمتعت بوجودها كعضو لجنة تحكيم في الأفلام القصيرة في مهرجان الأقصر؛ موضحة أن هناك تواجد كبير من الدول الأفريقية مثل السنغال وبروندي وتونس والمغرب ومعظم الدول الافريقيه شاركت في مهرجان الأقصر. 

وأوضحت بشرى، أن فيلمها الأخير معالي ماما كان فيلم عائلي واجتماعي كوميدي يناقش القضايا الهامة المرأة العاملة في المجتمع في ظل غياب الأب، متابعة أن هناك ازمة في المراحل العمرية للفنانين وللأسف اضطرت لتجسيد الفيلم حتى لو كان الدور أكثر من عمرها ب 10 سنوات.

تستطيع أداء ادوار الأم 

ونوهت إلى أنها ممثلة في الأول وفي الاخر وتستطيع أداء ادوار الأم حتى وإن كان سنها أقل من هذا الدور بكثير.

الفنانة بشرى معالي ماما المرأة العاملة ف المراحل العمرية قناة دي إم سي

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