طقس شديد البرودة.. معلومات المناخ: استمرار سيطرة المنخفض القطبي على الأجواء

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن الأيام المقبلة من أمشير ستشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خاصة في فترة الليل، موضحا أنها تشكل خطرا على كافة المحاصيل التي أزهرت في وقت مبكر.

وأضاف فهيم خلال تصريحات له ، أنه تستمر سيطرة المنخفض القطبي، على الأجواء، لافتا إلى أنه يخلف طقسا شديد البرودة مع نشاط متقطع للرياح، بالإضافة إلى أمطار متفرقة ما بين غزيرة الى متوسطة الى خفيفة باتجاه الشمال الى الداخل وفي مراسم السلف والتسليف بين شهري طوبة وأمشير.



انخفاض درجات الحرارة

وأكد رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن الأسبوع الماضي شهد انخفاضا في درجات الحرارة بعد ارتفاعها، وذلك بفعل تحالف أمشير مع طوبة، موضحا أنه بدء من اليوم لن يكون لطوبة أي تأثير لأن تحالف الشهرين كان أخره مساء الأمس.





وأكد رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة،، أنه قد مر نحو 54 يوما من فصل الشتاء فلكيا من أصل 88 يوما، ومتبقي فلكيا 34 يوما، لافتا إلى مرور أسبوع من أمشير، ومدى خطورته التي تتمثل فى الانخفاض الشديد في حرارة الليل.

وأوضح أن خطورة أمشير تنعكس على فشل الاخصاب في كل الفاكهة التي أزهرت مبكرًا، مؤكدا أنه تم الطلب من المزراعين بالالتزام بتقصيف التزهير المبكر للمانجو في المواعيد المناسبة، والري في الأوقات المناسبة للقمح والتي تكون في فترات هدوء الرياح اصة ان معظم القمح طرد وتقلت سنابله وممكن يحدث له رقاد بسهولة.