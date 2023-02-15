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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الأخلاقيات المهنية وتعزيز الدور الاجتماعي للطبيب | رسالة ماجستير بجامعة بني سويف

صدى البلد

حصلت الباحثة  ألطاف محمد رياض  رضوان  مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية ومدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة بني سويف علي درجة الماجستير من كلية الآداب  قسم الاجتماع  جامعة بني سويف  بتقدير" امتياز"  مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة والتداول بين الجامعات في الرسالة المقدمة منها تحت عنوان “ الأخلاقيات المهنية وتعزيز الدور الاجتماعي للطبيب “ دراسة ميدانية في محافظة بني سويف”.


وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة على الرسالة من كل من أ.د طلعت إبراهيم لطفي أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة بني سويف وعميد   كلية  الخدمة الإجتماعية التنموية بجامعة بني سويف سابقا " مناقشا ومشرفا"  أ.د  فضل محمد أحمد  وكيل كلية الخدمة الإجتماعية التنموية  لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ببني سويف "مناقشا" ،  أ‌. د  جلال مدبولي محمد  أستاذ علم الإجتماع المتفرغ بكلية الأداب جامعة بني سويف "مشرفا" أ.م. د محمد حمزة أمين  أستاذ علم الاجتماع المساعد  بكلية الآداب جامعة بني سويف ووكيل كلية  الألسن جامعة بني سويف  سابقا "مشرفا" 

 

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وأوصت  الباحثة في رسالتها بتحديث وإضافة العديد من الأخلاقيات الطبية لمواكبة التطور العالمي في مهنة الطب ، تفعيل القانون بصرامة ضد الاطباء المخالفين لاخلاقيات المهنة ، استغلال العلاقات الانسانية والثقة بين الطبيب والمريض لتعديل السلوكيات غير الصحيحة والمفاهيم المغلوطة من العادات الموروثة ،ووضع ضوابط وأحكام قانونية  ودينية واخلاقية لمواجهة   المستحدثات والتقنيات الطبية الحديثة التي أحدثت جدلا في المجتمع وأدت الى انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض وتفعيل دور نقابة الأطباء على المستويين الإشرافي والرقابي والتشجيعي والتحفيزي ، و اهتمام الجهات المعنية بشكاوى الاطباء والمساعدة في حلها لرفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم وتكريم الأطباء المتميزين في العمل الاجتماعي والذين لديهم جهود بارزة في خدمة المجتمع وتقديم الحوافز والمكافآت لهم ليكونوا قدوه لغيرهم من الاطباء حيث يجب الا يقتصر دور الطبيب على علاج المرضى وانما يجب ان يمتد اثره خارج اسوار المؤسسه الطبيه وتدريب الأطباء المكلفين حديثا لتبصيرهم بالادوار الاجتماعية حتى لا يكون هناك غموض في الدور مما يحقق تكامل أدوار الأطباء

حضر المناقشة لفيف من التنفيذيين  بديوان عام محافظة بني سويف  وممثلي وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وأسرة وأصدقاء الباحثة  وعددا من الشخصيات العامة بالمحافظة  وذلك بدار الضيافة التابعة  لجامعة بني سويف  بشرق النيل .
 

ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
ماجستير الأخلاقيات المهنية للطبيب ببني سويف
جامعة بنى سويف بني سويف محافظة بني سويف الأطباء العلاقات تعديل السلوك كلية الخدمة الاجتماعية

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