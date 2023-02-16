صلاح حليمة: مطلوب من الاتحاد الأفريقي تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية

علق السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد".

وقال صلاح حليمة في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" تطوير البنية التحتية الأفريقية يعتبر أساسا لعملية التنمية، ويتطلب هذا الأمر ضخ الكثير من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية وتحديثها ".

وأضاف صلاح حليمة :" مصر بذلك مجهودات كبيرة في تطوير البنية التحيتية ويمكن نقل تجربتها للدول الأفريقية ".

وتابع صلاح حليمة :" لابد من تواجد استثمارات افريقية افريقية او استثمارات دولية في القارة الإفريقية ويتم ضخها لتوير البنية التحتية الأفريقية ".

واكمل صلاح حليمة :" المطلوب من قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة هو تسريع خطوات تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية ".