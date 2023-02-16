تقرير..رجل يهدي زوجته كرتونة بيض وحلاوة طحينية في عيد الحب بالبحيرة

أهدى مواطن يُدعى "السيد الرفاعي " بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، زوجته، كرتونة بيض ملفوفة بالورود، و حلوة طحينية، و 3 قطع شيكولاتة بمناسبة "عيد الحب"، والذي يوافق اليوم 14 فبراير من كل عام، وذلك تعبيرًا عن محبته لها.

وأوضح "الرفاعي " أنه قرر تقديم الهدية تعبيرًا تقديره ومحبته لزوجته، متابعًا: "قولت أهاديها والأسرة كلها استفاد في نفس الوقت .

وعلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، وانهالت تعليقات متابعيه على البوست، وقالوا«كل عام وانتم بخير وسعاده»، و«اانت كده من الأغنياء ممكن اشتغل معاك»، و « كل عام وانتم بخير.. ربنا يسعدكم»

زوج يهدي زوجته كرتونة بيض و حلاوة طحينية في عيد الحب بالبحيرة

زوج يهدي زوجته كرتونة بيض و حلاوة طحينية في عيد الحب بالبحيرة

فيما علق آخرون ساخرين:« انت من الاعيان يا على»، و « بس دول 29 بيضة المفروض يبقى 30»،و « يا جاحد كرتونة بحالها»، و والله عديت من الفقر يا عرب»، و « السنة اللي فاتت ممبار و السنة دي بيض عدت معاك يا ابو شمس».

ولم تكن هذه المرة الأولى الذى يقدّم فيها الزوج السيد الرفاعي ، هدية لزوجته في عيد الحب تعبيرا عن حبه لها، ولكن قدم الزوج العام الماضي بوكيه من الفراخ والمحاشى والممبار وذلك لعشقها لهذه الأكلات الشعبية، رافعا شعار «أسرع طريق للزوجة معدتها».