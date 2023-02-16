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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقرير..رجل يهدي زوجته كرتونة بيض وحلاوة طحينية في عيد الحب بالبحيرة

زوج يهدي زوجته كرتونة
زوج يهدي زوجته كرتونة بيض وحلاوة طحينية في عيد الحب بالبحيرة

أهدى مواطن يُدعى "السيد الرفاعي " بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، زوجته، كرتونة بيض  ملفوفة بالورود، و حلوة طحينية، و 3 قطع شيكولاتة بمناسبة "عيد الحب"، والذي يوافق اليوم 14 فبراير من كل عام، وذلك تعبيرًا عن محبته لها.

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وأوضح "الرفاعي " أنه قرر تقديم الهدية تعبيرًا تقديره ومحبته لزوجته، متابعًا: "قولت أهاديها والأسرة كلها استفاد في نفس الوقت .

وعلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، وانهالت تعليقات متابعيه على البوست، وقالوا«كل عام وانتم بخير وسعاده»، و«اانت كده من الأغنياء ممكن اشتغل معاك»، و « كل عام وانتم بخير.. ربنا يسعدكم»

زوج يهدي زوجته كرتونة بيض و حلاوة طحينية في عيد الحب بالبحيرة 
زوج يهدي زوجته كرتونة بيض و حلاوة طحينية في عيد الحب بالبحيرة 

فيما علق آخرون ساخرين:« انت من الاعيان  يا على»، و « بس دول 29 بيضة المفروض يبقى 30»،و « يا جاحد كرتونة بحالها»، و والله عديت من الفقر يا عرب»، و « السنة اللي فاتت ممبار و السنة دي بيض عدت معاك يا ابو شمس».

ولم تكن هذه المرة الأولى الذى يقدّم فيها الزوج السيد الرفاعي ، هدية لزوجته في عيد الحب تعبيرا عن حبه لها، ولكن قدم الزوج العام الماضي بوكيه من الفراخ والمحاشى والممبار وذلك لعشقها لهذه الأكلات الشعبية، رافعا شعار «أسرع طريق للزوجة معدتها».

البحيرة محافظة البحيرة مواقع التواصل الاجتماعي كرتونة بيض عيد الحب الورود 14 فبراير

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