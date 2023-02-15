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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تخوضوا بلبنان معارك .. طلب علني من السنيورة للسياسيين في العالم

فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة

قال فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إن لبنان يعيش على منطقة زلزالية و«أعني بذلك الظروف الإقليمية والدولية التي تعصف بالمنطقة بسبب الوضع الفلسطيني».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ما جرى أيضا بسبب الاجتياح الأمريكي للعراق، وما أدى بعد ذلك إلى سيطرة إيران على الوضع في العراق، وعلى سوريا، وكذلك أيضا على لبنان واليمن وهم يقولون إنهم لديهم السلطة في 4 دول عربية، وبالتالي هناك مواجهات تتم على الأرض اللبنانية، ويتأثر فيها لبنان مثلما تتأثر فيها دول أخرى أيضا».

وتابع: «على أي رجل سياسي أن يأخذ هذا بعين الاعتبار وأن ينأى ببلده وأن يصبح في ممرات الأفيال، وأن يصمد بلده أمام تلك الأعاصير القادمة، وينبغي على أي بلد التلاؤم أمام التحولات الكبرى التي تحدث على مستوى العالم، ويقوم بالإصلاحات اللازمة ويعمل على ألا يضع على كاهل الدولة اللبنانية أشياء لا تستطيع أن تتحملها، وألا يخوض بلبنان معارك ضد محيطه».

فؤاد السنيورة القاهرة الإخبارية رئيس الحكومة ايران ممرات الأفيال الاجتياح الأمريكي

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