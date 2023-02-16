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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامات شائعة تنذر بالإصابة بـ التهاب البنكرياس| خلي بالك

التهاب البنكرياس
التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس هو حالة طبية يصاب فيها البنكرياس ، وهو عضو موجود في البطن ، بالتهاب، هناك نوعان رئيسيان من التهاب البنكرياس ويمكن أن يسبب كلا النوعين من التهاب البنكرياس إزعاجًا كبيرًا ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح.

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أنواع التهاب البنكرياس


التهاب البنكرياس الحاد: هو بداية مفاجئة لالتهاب البنكرياس الذي يزول عادة في غضون أيام قليلة إلى أسبوع مع العلاج المناسب.
التهاب البنكرياس المزمن: هو التهاب طويل الأمد للبنكرياس ينتج عنه ضرر دائم للعضو مع مرور الوقت، يمكن أن يتطور التهاب البنكرياس المزمن من نوبات متكررة من التهاب البنكرياس الحاد ، أو من حالات كامنة أخرى مثل التليف الكيسي أو التهاب البنكرياس الوراثي.

علامات وأعراض التهاب البنكرياس الحاد:
ألم في الجزء العلوي من البطن 
ألم في البطن يمتد إلى الظهر 
الشعور بالألم عند لمس البطن 
القيء 
الحمى 
الغثيان 
سرعة ضربات القلب 
التنفس الضحل

علامات وأعراض التهاب البنكرياس المزمن:
ألم في الجزء العلوي من البطن. 
عسر الهضم وألم بعد الأكل. 
انخفاض ضغط الدم. 
فقدان الوزن 
براز دهني ورائحة كريهة (إسهال دهني) 
ملامح سوء الامتصاص 
مرض السكري

ما هي عملية العلاج؟
يعتمد علاج التهاب البنكرياس على شدة الحالة والسبب الأساسي. ومع ذلك ، تتضمن بعض خيارات وإجراءات العلاج الشائعة ما يلي:
اختبارات الدم لفحص خلايا الدم البيضاء ووظائف الكلى وإنزيمات الكبد ومستويات مرتفعة من إنزيمات البنكرياس و CRP
التصوير المقطعي المحوسب (CT) لتقييم مدى التهاب البنكرياس
التصوير بالموجات فوق الصوتية بالمنظار لتقييم مدى التهاب البنكرياس وما إذا كان الصرف ضروريًا
اختبار البراز لتشخيص التهاب البنكرياس المزمن
ما هي الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها؟
هناك طرق لحماية البنكرياس وتقليل مخاطر التعرض لمشاكل صحية خطيرة مثل التهاب البنكرياس والـ EPIs الأخرى. تشمل بعض التدابير ما يلي:
يجب على المرضى الذين يعانون من HIO البنكرياس تجنب الكحول بشكل صارم
اتباع نظام غذائي صحي وسليم: يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي منخفض الدهون وعالي الألياف في تقليل الضغط على البنكرياس وتقليل خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس.
يمكن أن يساعد الابتعاد الصارم عن التدخين في تقليل المخاطر
يجب على الأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني ومستويات الدهون أثناء الصيام أن يكونوا مدركين جدًا لذلك.
المصدر: timesofindia.

 

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