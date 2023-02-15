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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولتي مصر الدولية وكأس الرئيس للتايكوندو

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطولتي مصر الدولية وكأس الرئيس للتايكوندو، بحضور إيدي إيزاكا، رئيس الإتحاد الإفريقي ونائب رئيس الإتحاد الدولي، وإدريس الهلالي، رئيس الإتحاد العربي ونائب رئيس الإتحاد الإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والتي تقام تحت رعاية السيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستضيفها مصر في نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 11 وحتى 18 فبراير الجاري.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالترحيب بضيوف مصر المشاركين من مختلف دول العالم.
واكد وزير الشباب والرياضة فى كلمته الرياضة المصرية تحظى برعاية ودعم غير مسبوق من الدولة المصرية وهو الأمر الذى تأتي ثماره من خلال استضافة مصر لمختلف البطولات والمنافسات الرياضية العالمية والقارية مشيرا أن وضع البطولة تحت رعاية السيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعكس مدي إهتمام الدولة المصرية بالرياضة في مصر والنهوض بها.

واشار وزير الرياضة إلى أن رياضة التايكوندو أصبحت تمثل واحدة من الرياضات التى تجذب العديد من النشء والشباب لممارستها، وتعمل وزارة الشباب والرياضة في برامجها الخاصة باكتشاف الموهوبين مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على دعم التايكوندو وغيره من اللعبات وخاصة الفردية بغرض دعم المنتخبات المصرية بالعناصر الواعدة فى مختلف اللعبات إضافة إلى تشجيع الممارسة الرياضية بين أوساط النشء والشباب  وممارسة الرياضة بشكل عام، الذي يعود بالنفع على الصحة العامة لهم بصفة خاصة والمجتمع المصري بصفة عامة.

وأختتم وزير الرياضة حديثه موجها الشكر والتقدير للراحل الكبير أحمد الفولي، لما قام به من دور بارز وكبير في رياضة التايكوندو على المستويين المحلى والدولى .

أعرب إيدي إيزاكا، رئيس الإتحاد الإفريقي ونائب رئيس الإتحاد الدولي، عن سعادته البالغة بالتواجد في مصر، مضيفا أن مصر أصبح لديها القدرات الهائلة على تنظيم مختلف البطولات الدولية، وخاصة في التايكوندو.
واختتم رئيس الإتحاد الإفريقي إن مصر تمتلك الان من البنية التحتية الرياضية العملاقة التي تليق بإسم ومكانة مصر الرائدة افريقيا ودوليًا.
مشيرًا إلى أن هذه هى المرة الأولي على الإطلاق في استضافة البطولة بهذا العدد من المشاركين والمنافسات في البطولة الذي يعكس قدرة مصر القوية.

ومن جانبه تقدم المستشار محمد مصطفي رئيس الإتحاد المصري ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة على جهوده الكبيرة التي يقوم بها من أجل المساهمة في تطوير الرياضة في مصر، مؤكدًا أن الإتحاد المصري للتايكوندو يسير بخطي ثابتة وبرنامج إعداد لإعداد الأبطال الرياضيين الاولمبيين والمنافسة في دورات الألعاب الأولمبية القادمة.
وتمكن لاعبو المنتخب الوطني في مستهل المنافسات من حصد 7 ميداليات متنوعة بواقع "4 ميداليات ذهبية، 2 ميدالية فضية، وميدالية برونزية".

حيث حقق الميداليات الذهبية كل من سيف عيسى وزن 80 كجم، وعبد الله عصام وزن 87 كجم، ومصطفى فرج وزن 58 كجم، وآية شحاتة وزن 67 كجم، فيما حقق الميدالية الفضية تقى شعبان وزن 73 كجم وعبدالرحمن درويش وزن 87 كجم، بينما جاءت البرونزية عن طريق نادين عمرو وزن 57 كجم.

كما تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك كما تُلعب بطولة مصر الدولية للبارا تايكوندو يوم 16 فبراير.

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