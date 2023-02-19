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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال iphone 13 Pro فى السعودية

جوال iPhone 13 Pro
جوال iPhone 13 Pro

بالحديث عن جوالات آبل الرائدة ذات الحجم المدمج التى تجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، يأتى جوال iPhone 13 Pro كخيار مميز للغاية.

وصلت أسعار جوال iPhone 13 Pro سعة 128 جيجابايت مقابل 3900 ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت سعرها 4200 ريالا، سعة 512 جيجابايت بسعر 5200، بينما سعة 1 تيرا بايت 5500 ريال.

جاء جوال iPhone 13 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بدقة 1170× 2532، ومحمية بطبقة من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

جوال iPhone 13 Pro

يعمل جوال iPhone 13 Pro بمعالج قوى Apple A15 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A14 Bionic، يحمل الجوال ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

يقدم جوال iPhone 13 Pro كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.5 عدسة، والثانية بدقة 12 ميجابكسل ultra wide بفتحة عدسة f/2.8، والثالثة telephoto دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

جوال iPhone 13 Pro

يحمل جوال iPhone 13 Pro بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 3095 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال iPhone 13 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

آبل iPhone iPhone 13 Pro ريال سعودي جوال iPhone 13 Pro

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