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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عايزين نرتاح وندفن ابننا.. مأساة غرق طفل منذ 3 أيام بكفر الشيخ| شاهد

أهالي نيل
أهالي نيل

لم تتوقف الأحزان في قرية نيل التابعة لمركز بيلا بمحافطة كفر الشيخ، بسبب الطفل حمزة جمعة، البالغ من العمر 4 سنوات، وغرق في مياه مصرف كتشنر المار بالقرية منذ 3 أيام ولم يتم العثور على جثمان حتى الآن وسط حالة من الحزن والصدمة الشديدة على أسرته المكلومة التي أصبحت في حالة يُرثى لها.

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وقال الحاج حسن، عم الطفل المفقود حمزة، لـ «صدى البلد»، حمزة كان مع عمه في المطعم المطل على مصرف كتشنر ساب عمه وراح ناحية المصرف وظهر لنا دا في تفريغ الكاميرات.. الشرطة عاملة اللي عليها وكل حاجة بس محتاجين زيادة دعم عشان نرتاح وندفن ابننا.

وتابع: «تعبنا بجد بقالنا 3 أيام بندور على حمزة .. لا في أكل ولا شرب .. عايزين نرتاح وندفن حمزة»، مشيراً إلى أن أهالي القرية جميعاً في حالة حزن شديد ولم يتركونا والجميع يبحث معانا من الصبح وحتى آخر النهار.

وفي سياق متصل، تتواصل أعمال البحث عن الطفل حمزة جمعة، في أعماق مصرف كتشنر منذ صباح الإثنين الماضي وحتى الآن، من بينهم فرق متطوعة من الغواصين والمنقذين من بينهم غواصين الخير، فضلاً عن رجال الإنقاذ النهري.

أحزان بسبب الطفل حمزة
أحزان بسبب الطفل حمزة
أحزان بسبب الطفل حمزة
أحزان بسبب الطفل حمزة
أحزان بسبب الطفل حمزة
أحزان بسبب الطفل حمزة
أحزان بسبب الطفل حمزة
أحزان بسبب الطفل حمزة
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