مدير مركز إزالة مخلفات الحرب بسوريا: لا يوجد أي أحياء تحت الأنقاض

قال حسن الطلفاح، مدير مركز إزالة مخلفات الحرب بسوريا، إن صورته خلال إنقاذ عادية، وهو يؤدي واجبه تجاة المدنيين، متابعا: هناك جهود كبيرة مبذولة لاستخراج الضحايا من تحت الركام.



أضاف"حسن الطلفاح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، ، أن هناك تبادل مابين فرق الإنقاذ، متابعا: أصعب فترات مرت هم أول 3 ايام للزلزال، الذي وقع في طقس بارد للغاية.



وأكمل: أصعب يوم مر علي هو اليوم الأول، والطقس كان شديد البرودة، وأمطار، متابعا: إخراج الناس من تحت الأنقاض في اليوم الأول استمر لمدة 6 ساعات كاملة.



وأوضح: كنا في حاجة واضة للعديد من الآليات للمساعدة في إنقاذ الأحياء تحت الأنقاض، متابعا:"أنهينا عمليات البحث والإنقاذ في الشمال الغربي السوري، ولا يوجد أي أحياء تحت الأنقاض حاليا".



ولفت غلى أن الدمار في الشمال الغربي السوري يصل إلى 80%، وهناك مستشفيات كثيرة تعاني سواء من نقص المساعدات أو الغرف.